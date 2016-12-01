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13.07: Киноны үзең сайла![thumb=left]http://kiziltan.ru/uploads/posts/2017-07/1499946983_noch-kino.png[/thum
Быел 27 августта “Кино төне” Бөтенрусия акциясе икенче тапкыр узачак. Бөтен илдә популяр Русия һәм совет фильмнары күрсәтеләчәк. Кино фонды Русиянең Мәдәният министрлыгы белән берлектә чара кысаларында күрсәтеләчәк фильмнарны сайлауны интернет-тавыш бирүгә куя.
Русиянең теләсә кайсы кешесе исемлектәге берничә картинага тавыш бирә ала. “Кино төне” өчен 3 лидер сайланачак.
Исемлектә шундый фильмнар бар: "Время первых", "28 панфиловцев", "Ледокол", "Экипаж", "Дуэлянт", "Викинг", "Притяжение", "Кухня. Последняя битва", "Жених", "СуперБобровы", "Ёлки-5" тулы метражлы кинолары; "Три богатыря и Морской царь", "Иван Царевич и Серый Волк-3", "Смешарики: Легенда о золотом драконе", "Снежная королева-3: Огонь и лед" анимация картиналары.
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