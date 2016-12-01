13.07: Киноны үзең сайла!

Русиянең теләсә кайсы кешесе исемлектәге берничә картинага тавыш бирә ала. “Кино төне” өчен 3 лидер сайланачак.

Исемлектә шундый фильмнар бар: "Время первых", "28 панфиловцев", "Ледокол", "Экипаж", "Дуэлянт", "Викинг", "Притяжение", "Кухня. Последняя битва", "Жених", "СуперБобровы", "Ёлки-5" тулы метражлы кинолары; "Три богатыря и Морской царь", "Иван Царевич и Серый Волк-3", "Смешарики: Легенда о золотом драконе", "Снежная королева-3: Огонь и лед" анимация картиналары.