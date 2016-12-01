Баш бит / Кызыклы яңалыклар / Лотереягә —300 миллион сум!
30.05: Лотереягә —300 миллион сум!Новосибирскида яшәүче ир лотереягә 300 миллион сум акча откан.
"Гослото "4 из 20" лотереясен ул нибары 100 сумга сатып алган булган.
Әлеге лотерея тарихында мондый зур суммадагы приз әле беренче тапкыр гына уйнатылган. Дөрес, Русиядә әлеге суммадан зуррак акча отучылар да булды. Әле тугыз көн элек кенә Сочида яшәүче бер кеше, "Гослото "6 из 45" лотереясендә бәхетен сынап, 364 миллион сум откан иде.
Вчера, 15:29 :: Кызыклы яңалыкларШахтада миллиард сум акча табылган
Вчера, 14:08 :: Кызыклы яңалыкларГалим булсаң, матур булма икән..
Вчера, 11:29 :: Кызыклы яңалыкларУфада автомобиль ресторанга килеп кергән
25-05-2017 :: Кызыклы яңалыкларУфа үзәгендә фонтан бәрде
24-05-2017 :: Кызыклы яңалыкларШоколад йөрәккә дә файдалы
17-05-2017 :: Кызыклы яңалыкларКайсы илдә күбрәк эчәләр?
17-05-2017 :: Кызыклы яңалыкларҮтерүче бөҗәк чынлап та бармы?
15-05-2017 :: Кызыклы яңалыкларРадик Юлъякшин... башкорт дәреслекләрендә пәйда булган
Новости русской версии сайта
29.05.2017 :: Общество
29.05.2017 :: Происшествия
29.05.2017 :: Новости
29.05.2017 :: Происшествия
29.05.2017 :: Новости
29.05.2017 :: Общество
29.05.2017 :: Общество
29.05.2017 :: Происшествия
Яңа номер
№ 62 (25066)от 30 мая 2017
№ 12/2016
№ 6/15
Видеоматериаллар
Кызыл тан турында клип
Телепроект Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана совместно с ГТРК "Татарстан" - программа "Национальный вопрос и - ответ". Гость студии - главный редактор газеты «Кызыл тан» (Башкортостан) Фаил Фатхтдинов.
Телепроект Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана совместно с ГТРК "Татарстан" - программа "Национальный вопрос и - ответ". Гость студии - главный редактор газеты «Кызыл тан» (Башкортостан) Фаил Фатхтдинов.
Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" в формате PDF
Рубрикалар
Материаллар архивы
или через социальные сети:
Филиалы ГУП РБ ИД
«Республика Башкортостан»