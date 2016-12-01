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06.07: Уфага Владимир Соловьев килә

Ул башкалага сентябрьдә юлланачак.Уфага Владимир Соловьев килә





Русия тележурналистикасынада иң зур рейтинг җыйган Владимир Соловьев тапшыруларын күпләр көтеп ала, аның сүзенә ышана. Мондый осталыкка ничек ирешергә?

Үз эшенең остасы Владимир Соловьев Уфада журналистларга ике мастер-класс тәкъдим итәчәк.


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