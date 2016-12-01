/ / Уфага Владимир Соловьев килә

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06.07: Уфага Владимир Соловьев киләУл башкалага сентябрьдә юлланачак.
Үз эшенең остасы Владимир Соловьев Уфада журналистларга ике мастер-класс тәкъдим итәчәк.
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Телепроект Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана совместно с ГТРК "Татарстан" - программа "Национальный вопрос и - ответ". Гость студии - главный редактор газеты «Кызыл тан» (Башкортостан) Фаил Фатхтдинов.
Телепроект Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана совместно с ГТРК "Татарстан" - программа "Национальный вопрос и - ответ". Гость студии - главный редактор газеты «Кызыл тан» (Башкортостан) Фаил Фатхтдинов.
Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" в формате PDF
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