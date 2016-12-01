06.06: Бүген - Пушкин туган көн

Пушкинны урыс әдәби теленә нигез салучы дип атыйлар. Шагыйрьнең бай әдәби мирасын төрле яшьтәге, милләттәге, диндәге халыклар бердәй ихтирам итә, ярата, өйрәнә. Аның шигырьләре дөньяның дистәләгән теленә тәрҗемә ителгән. Әйдәгез, шагыйрьнең туган көнендә, шулай ук Халыкара урыс теле көнендә, аның киң билгеле шигырен укып хушланыйк!



...Нет, весь я не умру - душа в заветной лире



Мой прах переживет и тленья убежит -



И славен буду я, доколь в подлунном мире



Жив будет хоть один пиит.





Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,



И назовет меня всяк сущий в ней язык,



И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий



Тунгуз, и друг степей калмык.





И долго буду тем любезен я народу,



Что чувства добрые я лирой пробуждал,



Что в мой жестокой век восславил я свободу



И милость к падшим призывал...