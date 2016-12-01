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22.06: Хаклар - үргә!Узган атнада республикада социаль әһәмияттәге азык-төлеккә янә хаклар артты.
Иң күбе – кәбестәгә. Ул 21 процентка артып, килограммы 49,78 сумга җиткән.
“Икенче икмәк” атна дәвамында 6 процентка кыйммәтләнгән – аның килограммы 45,13 сум.
Моннан тыш, алмага хаклар 5,9 процентка (98,66 сум), кишергә - 4,2 процентка (42,67 сум), башлы суганга - 3,9 процентка (38,92 сум) арткан.
Хаклары югарыга үрәгән азык-төлек исемлегендә шикәр комы, он, дөге ярмасы, тавык һәм сыер ите дә бар.
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