31.08: У уфимских каратистов шесть медалей
Воспитанники уфимской спортивной школы №12 завоевали шесть медалей первенства России по каратэ среди юниоров. Медали высшего достоинства команде Башкортостана принесли Далия Асадуллина и Эрнест Шарафутдинов, серебряные медали — у Юлии Коняевой и Радмира Насырова. «Бронзу» завоевали Анастасия Палаева и Елизавета Яковлева.
Чемпионат России 2017 года по каратэ WKF проходил 26-27 августа в Пензе. В соревнованиях участвовали 816 юных спортсменов из 55 регионов. Лучшие представители спортивного резерва страны боролись за право взойти на пьедестал, ведь соревнования являются отборочными на первенство мира. Оно пройдет с 26 по 29 октября в Испании, сообщили в уфимской администрации.
17-08-2017 :: СпортИске Күчәрбай чемпионнар төбәге булып кала
15-08-2017 :: СпортКөмеш медаль – якташыбыз Данил Лысенкода!
10-08-2017 :: Спорт“Сәламәт яшәү рәвешенә нигез мәктәптә үк салынырга тиеш”
9-08-2017 :: СпортЯкташыбыз яңа рекорд куйды
1-08-2017 :: СпортБезнекеләр – дөнья чемпионы!
27-07-2017 :: СпортБашкортстан егете Русия данын яклаячак
26-07-2017 :: СпортДүрт уфалы Босфорны йөзеп чыккан
26-07-2017 :: СпортСин, Зарипов, әллә нишләдең...
Новости русской версии сайта
31.08.2017 :: Культура
31.08.2017 :: Общество
30.08.2017 :: Политика
30.08.2017 :: Экономика
30.08.2017 :: Общество
30.08.2017 :: Новости
30.08.2017 :: Общество
30.08.2017 :: Происшествия
Яңа номер
№ 100 (25104)от 29 августа 2017
№ 12/2016
№ 6/15
Видеоматериаллар
Кызыл тан турында клип
Телепроект Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана совместно с ГТРК "Татарстан" - программа "Национальный вопрос и - ответ". Гость студии - главный редактор газеты «Кызыл тан» (Башкортостан) Фаил Фатхтдинов.
Телепроект Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана совместно с ГТРК "Татарстан" - программа "Национальный вопрос и - ответ". Гость студии - главный редактор газеты «Кызыл тан» (Башкортостан) Фаил Фатхтдинов.
Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" в формате PDF
Рубрикалар
Материаллар архивы
Филиалы ГУП РБ ИД
«Республика Башкортостан»