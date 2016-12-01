Кызыл Таң
Русский English Pdf-версия
Вконтакте facebook facebook Вконтакте Вконтакте
Оештыручылар:
Башкортстан Республикасы
Дәүләт җыелышы - Корылтай,
Башкортстан Республикасы Хөкүмәте
Гәзит сишәмбе, пәнҗешәмбе,
шимбә көннәрендә чыга
/ / У уфимских каратистов шесть медалей

31.08: У уфимских каратистов шесть медалей

У уфимских каратистов шесть медалей
Воспитанники уфимской спортивной школы №12 завоевали шесть медалей первенства России по каратэ среди юниоров. Медали высшего достоинства команде Башкортостана принесли Далия Асадуллина и Эрнест Шарафутдинов, серебряные медали — у Юлии Коняевой и Радмира Насырова. «Бронзу» завоевали Анастасия Палаева и Елизавета Яковлева.

Чемпионат России 2017 года по каратэ WKF проходил 26-27 августа в Пензе. В соревнованиях участвовали 816 юных спортсменов из 55 регионов. Лучшие представители спортивного резерва страны боролись за право взойти на пьедестал, ведь соревнования являются отборочными на первенство мира. Оно пройдет с 26 по 29 октября в Испании, сообщили в уфимской администрации.

Басып чыгарырга


  • Имя:

  • E-Mail:

  • Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

  • Введите два слова, показанных на изображении:



Иске Күчәрбай чемпионнар төбәге булып кала
17-08-2017 :: Спорт
Иске Күчәрбай чемпионнар төбәге булып кала
Көмеш медаль – якташыбыз Данил Лысенкода!
15-08-2017 :: Спорт
Көмеш медаль – якташыбыз Данил Лысенкода!
“Сәламәт яшәү рәвешенә нигез мәктәптә үк салынырга тиеш”
10-08-2017 :: Спорт
“Сәламәт яшәү рәвешенә нигез мәктәптә үк салынырга тиеш”
Якташыбыз яңа рекорд куйды
9-08-2017 :: Спорт
Якташыбыз яңа рекорд куйды
Безнекеләр – дөнья чемпионы!
1-08-2017 :: Спорт
Безнекеләр – дөнья чемпионы!
Башкортстан егете Русия данын яклаячак
27-07-2017 :: Спорт
Башкортстан егете Русия данын яклаячак
Дүрт уфалы Босфорны йөзеп чыккан
26-07-2017 :: Спорт
Дүрт уфалы Босфорны йөзеп чыккан
Син, Зарипов, әллә нишләдең...
26-07-2017 :: Спорт
Син, Зарипов, әллә нишләдең...








Новости русской версии сайта

В Башкирии теле-кинофестиваль «Толпар» определил победителя
31.08.2017 :: Культура
В Башкирии теле-кинофестиваль «Толпар» определил победителя
Новый федеральный закон о садоводстве и огородничестве: что изменится?
31.08.2017 :: Общество
Новый федеральный закон о садоводстве и огородничестве: что изменится?
Зугура Рахматуллина: «Каждый уважающий себя человек должен знать свой родной язык»
30.08.2017 :: Политика
Зугура Рахматуллина: «Каждый уважающий себя человек должен знать свой родной язык»
Рустэм Хамитов поздравил газотранспортников республики с профессиональным праздником
30.08.2017 :: Экономика
Рустэм Хамитов поздравил газотранспортников республики с профессиональным праздником
1 сентября в Башкирии: Какие школы и детские сады откроются в новом учебном году
30.08.2017 :: Общество
1 сентября в Башкирии: Какие школы и детские сады откроются в новом учебном году
«Ак тирма» приглашает обсудить вопросы организации изучения башкирского и родных языков
30.08.2017 :: Новости
«Ак тирма» приглашает обсудить вопросы организации изучения башкирского и родных языков
В Башкортостане назвали три основные причины смерти населения
30.08.2017 :: Общество
В Башкортостане назвали три основные причины смерти населения
В Башкирии пьяный подросток без прав опрокинул автомобиль в кювет: трое в бльнице
30.08.2017 :: Происшествия
В Башкирии пьяный подросток без прав опрокинул автомобиль в кювет: трое в бльнице


Яңа номер

Купить

100 (25104)

от 29 августа 2017 Архив номеров газеты


Купить

№ 12/2016

Архив номеров журнала


Купить

№ 6/15

Архив номеров журнала


sendmail

Видеоматериаллар

Кызыл тан турында клип


Телепроект Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана совместно с ГТРК "Татарстан" - программа "Национальный вопрос и - ответ". Гость студии - главный редактор газеты «Кызыл тан» (Башкортостан) Фаил Фатхтдинов.

Важная информация

Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" в формате PDF


Журнал Тулпар

Общероссийский проект «Россия – Моя история!»


Рубрикалар


ТВ карагыз!



Антитеррор

Антитеррор

Скачать PDF-версию газеты

Материаллар архивы


Гәзит номеры
Номерлар










Печать книг

Безнең иске сайтыбыз

 Оставьте свой отзыв о сайте

Филиалы ГУП РБ ИД
«Республика Башкортостан»

       