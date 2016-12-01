31.08: У уфимских каратистов шесть медалей

Чемпионат России 2017 года по каратэ WKF проходил 26-27 августа в Пензе. В соревнованиях участвовали 816 юных спортсменов из 55 регионов. Лучшие представители спортивного резерва страны боролись за право взойти на пьедестал, ведь соревнования являются отборочными на первенство мира. Оно пройдет с 26 по 29 октября в Испании, сообщили в уфимской администрации.